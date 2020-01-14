Приволжская железная дорога перечислила в региональные и местные бюджеты более 4,5 миллиарда рублей в 2019 году

За период с января по декабрь 2019 года Приволжская магистраль, включая структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД», расположенные на полигоне дороги, перечислила в бюджеты всех уровней свыше 4,5 миллиарда рублей.

В частности, налоговые отчисления в региональный и местные бюджеты Саратовской области в 2019 году превысили 2,314 миллиарда рублей. В бюджеты Волгоградской области перечислено более 1,539 миллиарда рублей, Астраханской области — более 698 миллионов рублей.

Приволжская железная дорога — филиал ОАО «РЖД», является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионах своего присутствия, перечисляет налоги в срок, установленный законодательством, и в полном объеме.