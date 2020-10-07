В рамках празднования Международного дня пожилых людей активисты совета молодежи Саратовского региона ПривЖД посетили Саратовский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Железнодорожники передали постояльцам продуктовые наборы, сладкие гостинцы и средства гигиены, необходимые для ухода за пожилыми людьми. Подобные акции молодые железнодорожники организуют на регулярной основе.

Напомним, в этом году волонтеры Приволжской магистрали также оказывают помощь неработающим пенсионерам и ветеранам железнодорожного транспорта, находящимся на самоизоляции. С апреля по сентябрь активисты волонтерского движения помогли 450 пенсионерам.

Все добровольцы обеспечены средствами индивидуальной защиты, а передача продуктов и лекарств осуществляется бесконтактным способом.