Сотрудники ПривЖД оборудовали детскую площадку на станции Сенная в Саратовской области. Об этом администрация Вольского района сообщила на своей странице в сети Instagram.

— В рабочем поселке Сенной завершено обустройство комфортной, многофункциональной, современной детской игровой площадки. Финансовая, благотворительная помощь оказана Благотворительным фондом поддержки социальных инициатив и оказания адресной помощи «ВТБ – Страна» Банка ВТБ по инициативе начальника Приволжской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергея Альмеева. Жители Сенной и администрации Вольского муниципального района и Сенного муниципального района искренне благодарны за такой яркий подарок и трепетное отношение к подрастающему поколению, — говорится в сообщении.