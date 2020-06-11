Сегодня, 11 июня, сотрудники Приволжской железной дороги присоединились к проведению международного дня привлечения внимания к железнодорожным переездам.

В этот день на переездах, расположенных в Саратовском регионе ПривЖД, организовывались профилактические рейды. В них принимали участие железнодорожники, сотрудники ГИБДД и представители местных органов власти. Они проводили профилактические беседы с водителями автотранспорта, а также раздавали тематические стикеры и памятки. Сотрудники ГИБДД напомнили водителям об ответственности за нарушения правил проезда через переезды.

За 5 месяцев 2020 года в Саратовском регионе Приволжской магистрали не зафиксировано ни одного дорожно-транспортного происшествия на железнодорожных переездах, а за аналогичный период 2019 года – 5 случаев. Основными причинами ДТП на переездах являются грубые нарушения правил дорожного движения водителями автотранспортных средств.

Приволжская железная дорога призывает водителей проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.

Международное железнодорожное сообщество совместно с Комиссией Европейского Союза и Европейской экономической комиссией ООН объявили 11 июня 2020 года международным днем привлечения внимания к железнодорожным переездам. Главная цель — предупреждение аварийности на железнодорожных переездах.