С целью популяризации бесконтактных способов оплаты проезда сотрудники пригородной компании АО «Саратовская ППК» раздают пассажирам визитки с QR-кодом для скачивания мобильного приложения «РЖД Пассажирам». В период акции среди пассажиров будет распространено 10 тысяч визиток.

Одновременно с раздачей визиток железнодорожники дают пассажирам советы по установке и использованию мобильных приложений «РЖД Пассажирам» и «Пригород».

С их помощью можно не только оформить проездной документ, но и узнать актуальное расписание движения пригородных поездов со стоимостью проезда, а также сохранить историю поездок в личном кабинете. Приобрести электронный билет можно круглосуточно, причём как непосредственно перед началом поездки, так и за десять суток до отправления поезда.

Напоминаем, что до конца 2020 года при онлайн-покупке билетов на пригородные поезда, курсирующие в Саратовской области, пассажирам предоставляется скидка в размере пяти процентов.

В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки железнодорожники призывают пассажиров пользоваться бесконтактными способами оплаты билетов, так как они способствуют минимизации риска распространения инфекционных заболеваний.

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