Во вторник 2 ноября и через неделю, 9 ноября в Саратовском районе временно закроют для проезда железнодорожный переезд.

Как сообщили в пресс-службе ПривЖД, причиной перекрытия переезда станут ремонтные работы 2 и 9 ноября.

Автомобильное движение остановят через железнодорожный переезд на 7-м километре перегона Нефтяная – Багаевка (пересечение с автодорогой в деревню Трещиха) с 11.00 до 17.00.

При необходимости объехать данный участок дороги можно через переезд на 9-м километре перегона Нефтяная – Багаевка (в поселке Водник).

Автомобилистов просят заранее планировать свои поездки с учётом изложенных обстоятельств.