Сегодня, 14 июля, в Саратове на Заводской улице 2 вспыхнул неэксплуатируемый железнодорожный вагон. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Пламя ликвидировали две единицы техники.

О пострадавших не сообщается.