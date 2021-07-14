Домой Рубрики Новости Саратова Железнодорожный вагон вспыхнул в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Железнодорожный вагон вспыхнул в Саратове По Новости Саратова - 14.07.2021 141 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 14 июля, в Саратове на Заводской улице 2 вспыхнул неэксплуатируемый железнодорожный вагон. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Пламя ликвидировали две единицы техники. О пострадавших не сообщается. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Многодетные семьи из Воробьевки пожаловались депутату Воробьеву на недостроенную дорогу Панков: К наступлению холодов в домах многодетных семей необходимо газовое отопление «Портал в бездну» в Заводском районе Саратова появился по вине ООО «КВС» ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Многодетные семьи из Воробьевки пожаловались депутату Воробьеву на недостроенную дорогу Новости Саратова - 14.07.2021 0 Сегодня, 14 июля, депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев с мэром Михаилом Исаевым провели встречу с многодетными семьями Воробьевки. Жители поселка пожаловались на разбитые... Панков: К наступлению холодов в домах многодетных семей необходимо газовое отопление 14.07.2021 Железнодорожный вагон вспыхнул в Саратове 14.07.2021 «Портал в бездну» в Заводском районе Саратова появился по вине ООО... 14.07.2021 Завершается ремонт дороги у СОШ №7 города Энгельс 14.07.2021