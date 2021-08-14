ЧП произошло в формовочном цеху строительной фирмы областного центра.

Как сообщили интернет — изданию «Новости Саратова» в Следственном отделе по Ленинскому району Саратова СУ СКР, потерпевшей оказалась 21-летняя девушка — сотрудница компании.

По предварительной информации, утром 14 августа 2021 года в формовочном цеху молодая работница занималась маркировкой железобетонных строительных свай.

Уточняется, что потерпевшая в этот момент стояла между сложенными в один ряд сваями и работающим подъемным краном. Крановщик выравнивал верхний ряд свай. Внезапно одна из забивных свай полетела вниз и придавила работницу к стене.

Прибывшие на место спасатели деблокировали потерпевшую и оказали ей первую медицинскую помощь. В настоящий момент сотрудница компании находится в больнице.

По факту происшествия проводится доследственная проверка.