В мае 2021 года многие саратовские СМИ огласили историю местного полицейского — признанного виновным в получении взятки.

Представители медиа, ссылаясь на региональный следственный комитет, добавили видео задержания правоохранителя. Однако его жена, Юлия Куцева, решила рассказать общественности о том, что произошло на самом деле.

Она разместила пост в своем аккаунте в соцсети Instagram, где рассказала, что ее муж, Павел, работал в полиции с 2006 года. У него был тезка-сослуживец, который уволился из органов и решил открыть свою юридическую фирму.

Средств на новый бизнес не хватило и тогда гражданин занял деньги. Возвращать средства он не торопился, поэтому мужчина взял кредит, чтобы рассчитаться.

Деньги гражданин решил вернуть нечестным путем. Он сказал своему подельнику, у которого постоянно были проблемы с законом, что «решит его проблемы» за 300 тысяч рублей. Тот промышлял тем, что брал с людей деньги и не выполнял договорные обязательства, за что на него писали заявления в полицию.

Подельник оказался не так прост. Он решил не отдавать деньги и написал на Павла заявление в управление ФСБ региона.

-Когда он передавал Павлу средства за решение проблем, последнего задержали с поличным и предложили сделку. Полученные нужно было отнести сослуживцу — Куцеву и за это пообещали свободу. “Этот принципиальный мент” сильно мешал,- обозначила Юлия.

Павел не хотел идти под суд и назначил встречу своему сослуживцу. Именно события этого дня легли в основу видео, которое появилось в следственном комитете. На кадрах видно, как Павла Куцева задерживают, также фигурируют 300 тысяч рублей. Однако самого факта передачи средств нет — купюры лежат на земле.

Чтобы восстановить ход событий, Юлия опубликовала кадры того дня, снятые на скрытую камеру. Сначала мужчины встречаются у отдела ГУ МВД по Саратовской области на Соколовой улице, а потом Павел уводит бывшего сослуживца подальше от камер — к местным забегаловкам.

На кадрах отчетливо видно и слышно, как Павел жалуется сослуживцу на подельника, который “ноет и просит помощи”. Он подчеркивает, что никаких отношений между ними нет.

Павел добавляет, что дело человека пятый раз отправляет обратно в полицию прокуратура, это связано с работой пятого отдела. Поэтому он просит своего сослуживца узнать, в чем дело. Тезка высказывает свое мнение — что таким людям лучше и посидеть.

Диалог завершается тем, что Павел обозначает — деньги ему дали для того, чтобы передать дальше и что делать с ними, он и сам не знает.

-Когда эта провокация не удалась, у следствия возникла новая история событий. Якобы 7 июля Павел и его подельник, которого Фрунзенский районный суд Саратова осудил за восемь эпизодов мошенничества, передавали деньги мужу за решение вопроса в отделе полиции №3, — отметила Юлия.

Горожанка добавила, что доказательства к этому — только слова свидетеля, старадающего сильной близорукостью.

Ее возмутили еще несколько фактов — почему решение по материалу проверки было принято еще в 2019 году. А еще — проволочка с возбуждением уголовного дела в отношении Павла за провокацию на взятку должностного лица. Ее муж трижды подавал заявление по этому поводу.

Юлия сообщила, что ранее это видео не могло быть опубликовано из-за тайны следствия.

Приговором Октябрьского районного суда ее муж получил восемь лет колонии и 900 тысяч штрафа. Уже подана апелляция и у Юлии возникает самый главный вопрос — читали ли дело те, кто выносил вердикт и пытался разобраться в событиях.

Она обращается к гражданам с призывом привлечь внимание юристов, властей и экспертов к этому делу. И добавляет, что готова бороться до конца, хоть и понимает — мешать ей будут и много.