В мае 2021 года многие саратовские СМИ огласили историю местного полицейского — признанного виновным в получении взятки.

Представители медиа, ссылаясь на региональный следственный комитет, добавили видео задержания правоохранителя. Однако его жена, Юлия Куцева, решила рассказать общественности о том, что произошло на самом деле.

Она разместила пост в своем аккаунте в соцсети Instagram, где рассказала, что ее муж, Павел, работал в полиции с 2006 года. У него был тезка-сослуживец, который уволился из органов и решил открыть свою юридическую фирму.

Средств на новый бизнес не хватило и тогда гражданин занял деньги. Возвращать средства он не торопился, поэтому мужчина взял кредит, чтобы рассчитаться.

Деньги гражданин решил вернуть нечестным путем. Он сказал своему подельнику, у которого постоянно были проблемы с законом, что «решит его проблемы» за 300 тысяч рублей. Тот промышлял тем, что брал с людей деньги и не выполнял договорные обязательства, за что на него писали заявления в полицию.

Подельник оказался не так прост. Он решил не отдавать деньги и написал на Павла заявление в управление ФСБ региона.

-Когда он передавал Павлу средства за решение проблем, последнего задержали с поличным и предложили сделку. Полученные нужно было отнести сослуживцу — Куцеву и за это пообещали свободу. “Этот принципиальный мент” сильно мешал,- обозначила Юлия.

Павел не хотел идти под суд и назначил встречу своему сослуживцу. Именно события этого дня легли в основу видео, которое появилось в следственном комитете. На кадрах видно, как Павла Куцева задерживают, также фигурируют 300 тысяч рублей. Однако самого факта передачи средств нет — купюры лежат на земле.

Чтобы восстановить ход событий, Юлия опубликовала кадры того дня, снятые на скрытую камеру. Сначала мужчины встречаются у отдела ГУ МВД по Саратовской области на Соколовой улице, а потом Павел уводит бывшего сослуживца подальше от камер — к местным забегаловкам.

На кадрах отчетливо видно и слышно, как Павел жалуется сослуживцу на подельника, который “ноет и просит помощи”. Он подчеркивает, что никаких отношений между ними нет.

Павел добавляет, что дело человека пятый раз отправляет обратно в полицию прокуратура, это связано с работой пятого отдела. Поэтому он просит своего сослуживца узнать, в чем дело. Тезка высказывает свое мнение — что таким людям лучше и посидеть.

Диалог завершается тем, что Павел обозначает — деньги ему дали для того, чтобы передать дальше и что делать с ними, он и сам не знает.

-Когда эта провокация не удалась, у следствия возникла новая история событий. Якобы 7 июля Павел и его подельник, которого Фрунзенский районный суд Саратова осудил за восемь эпизодов мошенничества, передавали деньги мужу за решение вопроса в отделе полиции №3, — отметила Юлия.

Горожанка добавила, что доказательства к этому — только слова свидетеля, старадающего сильной близорукостью.

Ее возмутили еще несколько фактов — почему решение по материалу проверки было принято еще в 2019 году. А еще — проволочка с возбуждением уголовного дела в отношении Павла за провокацию на взятку должностного лица. Ее муж трижды подавал заявление по этому поводу.

Юлия сообщила, что ранее это видео не могло быть опубликовано из-за тайны следствия.
Приговором Октябрьского районного суда ее муж получил восемь лет колонии и 900 тысяч штрафа. Уже подана апелляция и у Юлии возникает самый главный вопрос — читали ли дело те, кто выносил вердикт и пытался разобраться в событиях.

Она обращается к гражданам с призывом привлечь внимание юристов, властей и экспертов к этому делу. И добавляет, что готова бороться до конца, хоть и понимает — мешать ей будут и много.

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21 КОММЕНТАРИИ

  2. Лично знаком с данным сотрудником. Порядочный и честный человек, раньше участковым работал. Подставили его чикиссты ради палки по раскрытию.

  4. Чистой воды подстава, большие сомнения в классификации судей в нашем городе, просто на пустом месте осудили человека, 37 год не иначе

  5. Да не факт, что ради «палки» подставили, кто знает какие интересы они преследовали, никто к сожалению нам не скажет

  10. Так подставт любого не согласного -и не продажного. Прямая и наглая подстава! Видо же что не вымогал и не брал !

  11. Этого Пашу и Алексея весь Саратов знает_по ним тюрьма плачет, а мента 100% подставили, здесь экспертом быть не надо.

  12. Палку срубили_вот и потом работай в полиций, здесь на видео четко он ничего не берет

  14. Одназначно надо надо данное решение на пересмотр……. это подстава чистой воды,как бывший опер пишу.

  16. Когда это уже прекратиться ?!!!!! Что за беспредел творится в этом государстве !!!

  17. Беспредел полный. Что там у вас в Саратове твориться!? Он же на скрытую камеру говорит , что не будет ничего делать и его же сажают. У вас там что 90е?!

    • Для нашего города это нормально, у нас судьи не читают дело , когда приговор выносят

  18. Знаю этого полицейского ! Принцыпиальный и честный! Перешел дорогу более влиятельным службам. Вот и спрятали человека за тем ,что бы не мешал. Спрятали не взирая на то-что он не брал взяток.

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