В мае 2021 года многие саратовские СМИ огласили историю местного полицейского — признанного виновным в получении взятки.
Представители медиа, ссылаясь на региональный следственный комитет, добавили видео задержания правоохранителя. Однако его жена, Юлия Куцева, решила рассказать общественности о том, что произошло на самом деле.
Она разместила пост в своем аккаунте в соцсети Instagram, где рассказала, что ее муж, Павел, работал в полиции с 2006 года. У него был тезка-сослуживец, который уволился из органов и решил открыть свою юридическую фирму.
Средств на новый бизнес не хватило и тогда гражданин занял деньги. Возвращать средства он не торопился, поэтому мужчина взял кредит, чтобы рассчитаться.
Деньги гражданин решил вернуть нечестным путем. Он сказал своему подельнику, у которого постоянно были проблемы с законом, что «решит его проблемы» за 300 тысяч рублей. Тот промышлял тем, что брал с людей деньги и не выполнял договорные обязательства, за что на него писали заявления в полицию.
Подельник оказался не так прост. Он решил не отдавать деньги и написал на Павла заявление в управление ФСБ региона.
-Когда он передавал Павлу средства за решение проблем, последнего задержали с поличным и предложили сделку. Полученные нужно было отнести сослуживцу — Куцеву и за это пообещали свободу. “Этот принципиальный мент” сильно мешал,- обозначила Юлия.
Павел не хотел идти под суд и назначил встречу своему сослуживцу. Именно события этого дня легли в основу видео, которое появилось в следственном комитете. На кадрах видно, как Павла Куцева задерживают, также фигурируют 300 тысяч рублей. Однако самого факта передачи средств нет — купюры лежат на земле.
Чтобы восстановить ход событий, Юлия опубликовала кадры того дня, снятые на скрытую камеру. Сначала мужчины встречаются у отдела ГУ МВД по Саратовской области на Соколовой улице, а потом Павел уводит бывшего сослуживца подальше от камер — к местным забегаловкам.
На кадрах отчетливо видно и слышно, как Павел жалуется сослуживцу на подельника, который “ноет и просит помощи”. Он подчеркивает, что никаких отношений между ними нет.
Павел добавляет, что дело человека пятый раз отправляет обратно в полицию прокуратура, это связано с работой пятого отдела. Поэтому он просит своего сослуживца узнать, в чем дело. Тезка высказывает свое мнение — что таким людям лучше и посидеть.
Диалог завершается тем, что Павел обозначает — деньги ему дали для того, чтобы передать дальше и что делать с ними, он и сам не знает.
-Когда эта провокация не удалась, у следствия возникла новая история событий. Якобы 7 июля Павел и его подельник, которого Фрунзенский районный суд Саратова осудил за восемь эпизодов мошенничества, передавали деньги мужу за решение вопроса в отделе полиции №3, — отметила Юлия.
Горожанка добавила, что доказательства к этому — только слова свидетеля, старадающего сильной близорукостью.
Ее возмутили еще несколько фактов — почему решение по материалу проверки было принято еще в 2019 году. А еще — проволочка с возбуждением уголовного дела в отношении Павла за провокацию на взятку должностного лица. Ее муж трижды подавал заявление по этому поводу.
Юлия сообщила, что ранее это видео не могло быть опубликовано из-за тайны следствия.
Приговором Октябрьского районного суда ее муж получил восемь лет колонии и 900 тысяч штрафа. Уже подана апелляция и у Юлии возникает самый главный вопрос — читали ли дело те, кто выносил вердикт и пытался разобраться в событиях.
Она обращается к гражданам с призывом привлечь внимание юристов, властей и экспертов к этому делу. И добавляет, что готова бороться до конца, хоть и понимает — мешать ей будут и много.
Подставили честного сотрудника.
Лично знаком с данным сотрудником. Порядочный и честный человек, раньше участковым работал. Подставили его чикиссты ради палки по раскрытию.
Скоро так всех ни за что сажать начнут
Чистой воды подстава, большие сомнения в классификации судей в нашем городе, просто на пустом месте осудили человека, 37 год не иначе
Да не факт, что ради «палки» подставили, кто знает какие интересы они преследовали, никто к сожалению нам не скажет
Где только берут этих судей?
Это наглая подстава не угодных на службе! Вот так и живем… Жесть!
Нужно эту информацию как можно больше придать огласке
Это беспредел полный!!!
Так подставт любого не согласного -и не продажного. Прямая и наглая подстава! Видо же что не вымогал и не брал !
Этого Пашу и Алексея весь Саратов знает_по ним тюрьма плачет, а мента 100% подставили, здесь экспертом быть не надо.
Эти отпетые мошенники, уже судимы несколько раз и до сих пор на свободе
Палку срубили_вот и потом работай в полиций, здесь на видео четко он ничего не берет
А почему кто взятку типа дает не посадили, как то нелогично.
Действительно! А лучше сразу головой об бетон! С-ка сослуживец!
Одназначно надо надо данное решение на пересмотр……. это подстава чистой воды,как бывший опер пишу.
Тоже знаком лично и тоже в легком шоке от правосудия(((
Когда это уже прекратиться ?!!!!! Что за беспредел творится в этом государстве !!!
Беспредел полный. Что там у вас в Саратове твориться!? Он же на скрытую камеру говорит , что не будет ничего делать и его же сажают. У вас там что 90е?!
Для нашего города это нормально, у нас судьи не читают дело , когда приговор выносят
Знаю этого полицейского ! Принцыпиальный и честный! Перешел дорогу более влиятельным службам. Вот и спрятали человека за тем ,что бы не мешал. Спрятали не взирая на то-что он не брал взяток.