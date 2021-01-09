Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летней жительницы Саратова об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 71-летнему отцу, что повлекло за собой его смерть. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Она приехала на новогодние праздники к родителю, в ночь с 6 на 7 января между ними вспыхнула ссора. Женщина начала бить пенсионера ногами, а затем пылесосом. От полученных травм он скончался через непродолжительное время.

Судебно-медицинское исследование показало, что смерть наступила из-за тупой травмы головы с ушибом головного мозга.
Женщину задержали, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, доказательства закрепляются, расследование продолжается.

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