В результате наезда внедорожника погиб 12-летний ребенок.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР, днем 6 ноября 12-летний мальчик вместе с мамой был в поле недалеко от поселка Красный Боец Ершовского района Саратовской области.

Здесь его мать убирала в поле капусту.

Примерно в 3 часа дня 47-летняя женщина-фермер, сев в свой внедорожник «Toyota», начала движение задним ходом и наехала на сына своей работницы.

Фермерша сразу повезла ребенка в больницу вместе с его матерью.

К сожалению, врачи оказались бессильны: мальчик от полученных травм скончался.

Следователи СКР проводят прверку с целью уточнить все обстоятельства трагедии и точные причины гибели несовершеннолетнего. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

Фото: СКР