Жертвой мошенничества стала 48-летняя жительница Энгельса. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Она хотела уступить свой престол за 30 тысяч рублей, но преемник проявил коварство, достойное Османской империи. Покупатель объяснил, что может перевести только 45 тысяч рублей и ему нужна сдача — 15 тысяч рублей.

Доверчивая женщина так и сделала, отправила вперед 11 тысяч рублей.

Потом она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Проводится проверка, которая скорее всего закончится возбуждением уголовного дела.