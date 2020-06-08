Женщина хотела заработать на мигрантах и «попала» на штраф. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Саратовской области.

В Петровском районе местная жительница стала организатором незаконной миграции.

За нарушение уголовного кодекса РФ суд выписал женщине штраф в 50 тысяч рублей. В соответствии с законодательством нашей страны, взыскание можно платить частями, должница этим воспользовалась, но платить так и не стала. Приставы направили документы задолженности на работу барышни. В итоге взыскание было полностью погашено.