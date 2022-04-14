В Вольске организована доследственная проверка по факту госпитализации в лечебное учреждение женщины и двух детей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Накануне, 13 апреля, 44-летняя женщина, ее 7-летняя дочь и 7-летний внук находились дома на Володарского. Вечером все присутствующие почувствовали себя плохо и вызвали бригаду скоро помощи. Прибывшие медики поставили предварительный диагноз — отравление угарным газом.

Следователи обнаружили в помещении квартиры газовую колонку.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.