Сегодня, 6 мая, в 1:21 четыре пожарных расчета выехали тушить пожар в поселке Красный Текстильщик Саратовской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Полыхал частный жилой деревянный дом с пристройкой, площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

В результате ЧП погибли трое человек — 30-летняя женщина, десятилетняя и трехлетняя девочки.

Пламя ликвидировали четыре пожарных расчета, площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

На месте ЧП работают дознаватели и следователи.

На место происшествия выехал глава Саратова Михаил Исаев вместе с главой районной администрации и начальником территориального управления. В семье остался еще один ребенок, который гостил у бабушки.

Градоначальник поручил оказать необходимое содействие и помощь.