Сегодня, 6 июля, на автотрассе Сызрань-Саратов-Волгоград в Хвалынском районе Саратовской области произошла авария с участием грузового автомобиля и Ford Explorer. Об этом сообщает пресс-служба областного ГИБДД.

Грузовой машиной управлял 46-летний мужчина. Из-за того, что водитель не соблюдал дистанцию и ехал на большой скорости, он допустил наезд на стоящую машину, которой управлял 33-летний водитель.

В результате аварии пострадали пассажиры автомобиля — 27-летняя женщина, четырехлетний мальчик и восьмилетняя девочка. Они находились в автокреслах.

Мать и оба ребенка доставлены в больницу, им назначено амбулаторное лечение.