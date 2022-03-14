В Солнечном поселке женщина избила скалкой 71-летнего пенсионера. Об этом сообщает УМВД по Саратову.

По словам пострадавшего, он познакомился с ней на улице, после чего их общение продолжилось в квартире. В ходе застолья они поссорились. Женщина схватила деревянную скалку и набросилась на собеседника.

Пенсионер отделался легкими травмами. По случаю возбуждено уголовное дело.

В настоящее время полиция задержала 35-летнюю подозреваемую. Оказалось, ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности.

Женщина во всем призналась и дала обязательство о явке.