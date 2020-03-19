Следственный комитет возбудил уголовное дело на работников парка «Холмогоры парк» в Заводском районе Саратова, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

1 февраля 36-летняя женщина каталась с горы на тюбинге. Во время одного из спусков она вылетела со снежной трассы и упала. Повредив себе при этом голову и грудную клетку, а также сломав себе плечевую кость.

Правоохранители считают, что организатора аттракциона должным образом не обеспечили безопасность своим клиентам.

В отношении сотрудников парка возбуждено уголовное дело.