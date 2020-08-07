Расследование уголовного дела в отношении 16-летней рецидивистки из Базарно-Карабулакского района завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия 30 мая 2020 года местная жительница решила навестить подругу. Она дала младшей дочери хозяйки квартиры банковскую карту, чтобы та сходила за сладостями, и назвала пинкод. С девочкой пошла ее 16-летняя сестра.

После того, как родственницы пришли домой, она взяла платежное средство и тайком сняла 29 тыс. рублей, после чего вернула карту на место. Часть денег она потратила, а другую раздала родственникам и подругам.

Гостья уехала домой, но вскоре поняла, что произошло и обратилась к подруге за объяснениями. Подросток во всем призналась, причиненный ущерб возмещен.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.