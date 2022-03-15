Женщина подозревается в краже с банковского счета. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Саратову.

По предварительным данным, женщина нашла сотовый телефон и решила оставить себе. С помощью смс она перевела на свой счет 24 тысячи рублей. Пропажу через некоторое время обнаружил хозяин мобильника и обратился в полицию.

Задержанная местная жительница во всем созналась, пояснив, что все деньги уже потратила.

Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование продолжается.