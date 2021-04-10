Житель Саратова не смог спасти родственницу, замерзавшую у подъезда в Заводском районе, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Утром 6 апреля в Заводском районе мужчина обнаружил свою родственницу, лежащую у подъезда многоэтажки на улице Омская. Вместе со знакомым он отнес женщину в квартиру на Ладожской, где та проживала. Спустя некоторое время женщина перестала подавать признаки жизни. Прибывшие по вызову медики констатировали ее смерть.

Следователь и эксперт-криминалист осмотрели место происшествия и тело погибшей. По версии следствия, смерть 50-летней женщины могла наступить от переохлаждения. Точную причину гибели установит экспертиза.

По факту произошедшего СК проводит проверку, по результатам которой будут приняты решения о возбуждении уголовного дела.