В Заводском районе раскрыта кража, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области.

17 августа в отделение полиции обратился старший специалист магазина сантехники на улице Орджоникидзе с заявлением о краже. Сотрудник магазина пояснил, что неизвестная украла болгарку Еinhel и два смесителя Gem на общую сумму в 8,9 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции доставили в отделение 42-летнюю женщину, которая призналась в содеянном. Но изъять похищенное не удалось, потому что женщина на «Шарике» уже продала похищенное и истратила все деньги.