В Саратовской области женщина отдала мошеннику, представившемуся сотрудником банка 1,047 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по области.

По словам женщины, накануне ей позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Он сообщил, что злоумышленники пытаются взять кредит на ее имя. Чтобы обезопасить свои деньги, он сказал ей взять встречный кредит и сообщить данные карты и смс-пароль.

Пострадавшая оформила несколько займов, сумма которых превысила миллион рублей, после чего сообщила незнакомцу данные, которые он просил. Через время телефон звонившего оказался выключен, а все деньги списаны со счета.