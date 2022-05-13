Жительница Красноармейска получила срок за убийство гостя ножом в шею. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Так, ночью 13 февраля этого года 45-летняя женщина выпивала алкоголь со своими знакомыми в доме на Калинина. Из-за ссоры с одним из гостей она схватила нож и нанесла один смертельный удар в шею противника.

Виновная, как оказалось, ранее неоднократно нарушала закон. Суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.