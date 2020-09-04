Полиция Октябрьского района раскрыла кражу, которая произошла в период с 19:00 16 августа до 19:00 17 августа.

В отдел пришел 52-летний мужчина и рассказал, что его знакомая по имени Ирина унесла из дома три золотых кольца, серебряную цепочку с кулоном, браслет и перстень из этого же материала, планшет марки Samsung.

Сумма ущерба составила 41,4 тысячи рублей.

Предполагаемую преступницу задержали, ей оказалась безработная 50-летняя гражданка. Она призналась, что сдала имущество в комиссионку, у гражданки изъяли залоговый билет.

На нее завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.