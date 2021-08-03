В городе Энгельс местная жительница избила таксиста-инвалида. Об этом сообщил в соцсетях сам Анатолий Гребенчук.

Все произошло ночью 2 августа. Трое взрослых с двумя детьми сели в машину, чтобы доехать до улицы Маршала Василевского 67. По правилам это перегруз, водитель отказался нарушать закон и указал клиентам об изменении суммы заявки.

Все это было воспринято мягко говоря «в штыки»

— Давай довози, я тебе деньги отдала. 156 рублей заявка была за одного человека, теперь 180?? Довози, я тебе говорю, — начала буянить одна из пассажирок Ольга.

На этом агрессия и давление на словах не прекратилось. Гражданка начала бить таксиста кулаками, несмотря на то, что остальные граждане уже начали покидать машину и пытаться вразумить ее.

Но даже после настойчивого предложения покинуть авто женщина не унялась.

Инцидент попал на кадры видеорегистратора. По данному факту проводит проверку полиция и прокуратура.