Следователи проводят проверку по факту смерти 61-летнего мужчины в селе Старая Порубежка Пугачевского района.

По предварительным данным, он жил с гражданской женой. До 31 января 2021 года она могла дозвониться ему, а потом — нет. 5 февраля ей позвонила соседка и сказала, что дома несколько дней горел свет.

Та прибыла с родственником в село и обнаружила мужчину мертвым.

Следователи осмотрели место происшествия, признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено.

В доме была газовая печь, она работала несколько дней.

Обстоятельства произошедшего выясняются, судебно-медицинская экспертиза поможет определить точную причину смерти мужчины. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

