Сегодня, 11 ноября, женщина упала с восьмого этажа дома №11 на улице Лисина в Саратове. Об этом сообщили в облспасе.

Она скончалась до приезда бригады ЦМК.

Помимо медиков, на месте работает полиция, обстоятельства выясняются.