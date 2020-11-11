Домой Рубрики Новости Саратова Женщина погибла после падения с восьмого этажа дома в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Женщина погибла после падения с восьмого этажа дома в Саратове По Новости Саратова - 11.11.2020 118 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 11 ноября, женщина упала с восьмого этажа дома №11 на улице Лисина в Саратове. Об этом сообщили в облспасе. Она скончалась до приезда бригады ЦМК. Помимо медиков, на месте работает полиция, обстоятельства выясняются. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Мужчина избил хирурга районной больницы в Красноармейске Алексей Строгов проведет прямую линию Организация из Ершовского района ответит за неурегулированную зарплату ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Мужчина избил хирурга районной больницы в Красноармейске Новости Саратова - 11.11.2020 0 Сегодня, 11 ноября, 34-летний мужчина напал на хирурга Красноармейской районной больницы Саратовской области. Об этом сообщили в областном управлении МВД. По предварительным данным, гражданин поступил... Алексей Строгов проведет прямую линию 11.11.2020 Организация из Ершовского района ответит за неурегулированную зарплату 11.11.2020 Саратовская мобильная служба тяжелой техники готова к зиме 11.11.2020 Трое саратовцев отправились в колонию за убийство нежелающего пить за упокой... 11.11.2020