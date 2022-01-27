Сегодня при падении с моста «Саратов-Энгельс» погибла женщина.

Она скончалась на месте от полученных травм.

На месте трагедии работают правоохранители и спасатели.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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