Сегодня, 29 июня, около 10:30 утра на автодороге в Марксовском районе произошла авария, сообщает управление ГИБДД по Саратовской области.

Пока известно, что на участке дороги между селами Сосновка и Березовка 43-летняя женщина, управляя автомобилем Lada Largus, не справилась с управлением. Транспортное средство в результате опрокинулось.

В перевернутом автомобиле находились помимо водителя еще четыре пассажира, не все выжили. Сообщается, что от полученных травм скончалась 63-летняя женщина. Еще две женщины 53 и 25 лет, а также 13-летний мальчик отпущены из медицинского учреждения.

На данный момент обстоятельства ДТП выясняются.