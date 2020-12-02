Подозреваемая в убийстве 38-летней женщины и ее дочери показала, как все происходило. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия днем 29 ноября 53-летняя женщина пришла в гости к своей знакомой в квартиру на улице Чернышевского. Та находилась дома с малолетней дочерью, которой было всего три года и десять месяцев.

Между гражданками вспыхнула ссора, гостья схватила нож и изрезала оппонентку, а потом и ее ребенка.

Те скончались на месте, а злоумышленница забрала ювелирные изделия и банковскую карту из квартиры, после чего ушла.

Она сняла с платежного средства 70 тысяч рублей.

Личность подозреваемой почти сразу установила полиция, следователи проверили ее показания на месте происшествия.

Гражданку взяли под стражу.

Расследование находится на контроле руководителя СК Анатолия Говорунова.







