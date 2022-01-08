Следователи выявили в одном из СМИ публикацию, в которой сообщается о травмировании женщины ледяной глыбой в центре Саратова. Об этом сегодня, 8 января, сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

В публикации говорится, что 7 января при падении ледяной глыбы с кровли торгового комплекса «Манеж» на проспекте Кирова пострадала саратовчанка.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также будет дана объективная юридическая оценка действиям лиц, ответственных за уборку снега и наледи с фасада и крыши торгового комплекса.

По результатам проверки будет принято решение.