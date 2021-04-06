Сегодня, 6 апреля, в 7:20 около шестого пикета на перегоне «Трофимовский-1 – Зоринский» 36-летняя женщина попала под грузовой поезд. Об этом сообщили в Приволжском ЛУ МВД.

Она переходила железнодорожные пути в неустановленном месте, была в наушниках.

Пострадавшую госпитализировали.

Выясняются все обстоятельства, при которых женщина получила травмы.

Гражданам напоминают, что запрещено ходить по путям и проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5-ти метров от крайнего рельса, переходить и перебегать через пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400 метров, переходить через путь сразу же после прохода поезда в одном направлении, не убедившись в отсутствии поезда встречного направления, подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки, проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, не оборудованным дорожками для прохода пешеходов, бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего или уходящего поезда.