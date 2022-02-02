Проводится доследственная проверка по факту получения телесных повреждений женщиной в результате схода с крыши ледяной глыбы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Сегодня, 2 февраля, 58-летняя женщина получила травмы в результате схода ледяной глыбы с крыши многоквартирного дома № 4 по улице Провиантской Саратова. В результате полученных повреждений женщина была госпитализирована в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Следователями выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.