В Энгельсе горела двухкомнатная квартира.

Пожар вспыхнул на площади 20 кв. метров.

Из дома эвакуировали 10 человек, пострадала 62-летняя женщина.

На тушение выезжали 3 пожарных расчета.

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