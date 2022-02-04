Домой Рубрики Новости Саратова Женщина пострадала на пожаре в Энгельсе РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Женщина пострадала на пожаре в Энгельсе По Новости Саратова - 04.02.2022 63 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Энгельсе горела двухкомнатная квартира. Пожар вспыхнул на площади 20 кв. метров. Из дома эвакуировали 10 человек, пострадала 62-летняя женщина. На тушение выезжали 3 пожарных расчета. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Пенсионерка из Саратова отдала врачу 100 тысяч рублей за несуществующие лекарства Саратовец получил 9 лет тюрьмы за убийство собутыльника В Саратовской области на выходных похолодает ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Пенсионерка из Саратова отдала врачу 100 тысяч рублей за несуществующие лекарства Новости Саратова - 04.02.2022 0 Мошенник позвонил 72-летней женщине из Саратова и представился врачом из Санкт-Петербурга. Он сообщил ей о неутешительных результатах анализов и предложил купить для лечения медикамент за... Саратовец получил 9 лет тюрьмы за убийство собутыльника 04.02.2022 В Саратовской области на выходных похолодает 04.02.2022 Мошенники оставили саратовца без денег при покупке снегоуборочной машины 04.02.2022 В Саратовской области оштрафовали директора «Пятерочки» 04.02.2022