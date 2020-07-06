Вчера 5 июля, в 15:35 на 698 км трассы Р-22 «Каспий» автодороги М-4 «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань» 54-летний водитель Mitsubishi Lancer устроил ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

Мужчина не выбрал безопасную дистанцию перед другим транспортом, потерял управление и влетел в стоящие Lada Granta под управлением 41-летней женщины, Ford Focus — его вел 37-летний гражданин, Ford Transit, за рулем которого был 37-летний мужчина.

В результате ДТП 54-летнюю пассажирку из салона машины виновника аварии госпитализировали.