Домой Рубрики Новости Саратова Женщина пострадала в опрокинувшемся Kia в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Женщина пострадала в опрокинувшемся Kia в Саратове По Новости Саратова - 17.12.2020 199 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 16 декабря, в 18:30 напротив дома №75 на Автомобильной улице произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД. 40-летняя водительница Kia потеряла управление и влетела в бордюр, машина опрокинулась. Женщину госпитализировали с травмами. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратове продавали пиротехнику с нарушениями Без тепла остались 28 домов в Саратове Воробьев проверил, как и чем кормят учеников школы в Заводском районе ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратове продавали пиротехнику с нарушениями Новости Саратова - 17.12.2020 0 Сегодня, 17 декабря, сотрудники МЧС вместе с активистами “Молодой Гвардии” проверили точки по продаже пиротехники в Заводском районе Саратова. Делегация обращала внимание на наличие лицензии,... Без тепла остались 28 домов в Саратове 17.12.2020 Воробьев проверил, как и чем кормят учеников школы в Заводском районе 17.12.2020 Коммунальный фонтан у Трофимовского моста устранен 17.12.2020 Девять улиц в Саратове остались без воды 17.12.2020