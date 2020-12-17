Вчера, 16 декабря, в 18:30 напротив дома №75 на Автомобильной улице произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

40-летняя водительница Kia потеряла управление и влетела в бордюр, машина опрокинулась.

Женщину госпитализировали с травмами.

