Сегодня, 10 августа, в районе двух часов дня в Балакове поступил сигнал о пожаре в квартире. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Саратовской области.

Загорелась квартира на первом этаже пятиэтажного дома на Набережной Леонова. Площадь пожара составила четыре квадратных метра, загорелся электроприбор в кухне, огонь перекинулся на обои.

65-летняя хозяйка квартиры, заметив огонь, обесточила квартиру и сама потушила загорание. Пострадавших нет. На тушение выезжали три пожарных расчета, но тушить специалистам ничего не пришлось.

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