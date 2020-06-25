В Саратовской области расследуется уголовное дело о мошенничестве, совершенное индивидуальной предпринимательницей, сообщает ГУ МВД.

Согласно материалам следствия, женщина подготовила пакет документов для получения субсидированных выплат о якобы понесенных затратах в процессе выращивания сельскохозяйственных культур. Как выяснилось, выращивание крестьянским хозяйством овощных культур практически не производилось.

Но представленный пакет документов индивидуальной предпринимательницы одобрили, ей назначили выплату в размере одного миллиона трехсот тысяч рублей. Полученной суммой женщина распорядилась по своему усмотрению.

На данный момент в отношении женщины возбуждено два уголовных дела, ей грозит до шести лет лишения свободы.