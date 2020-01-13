Полицейские раскрыли краже золотых украшений у жительницы Саратова. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

В Кировском районе Саратова 54-летняя женщина выпивала в кафе, употребляя спиртное. К ее столику подсели мужчина и женщина, которые продолжили с ней застолье после знакомства. Перебрав с алкоголем, дама склонила голову на плечо новому знакомому, а когда пришла в себя, обнаружила пропажу золотых сережек и браслета с кулоном. Сумма ущерба составила 21,5 тысячи рублей. В полицию женщина обратилась лишь на пятый день после происшествия.

В ходе оперативных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела полицейские задержали 37-летнего мужчину и 32-летнюю женщину. Мужчина ранее был неоднократно судим за разбои, угоны и кражу. Они полицейским, что похищенные украшения сдали в ломбард, а деньги успели потратить.

Ведется следствие.