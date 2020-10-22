В исправительную колонию №4 Саратовской области женщина пыталась передать своему сыну луковицы, начиненные наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН региона.

23-летнему парню несли 20 свертков, десять из которых содержали твердое вещество светло-синего цвета, шесть — темно-коричневого, три — желеобразную массу и один был наполнен веществом темно-зеленого цвета растительного происхождения.

Выяснилось, что это 38,97 грамма наркотиков: 2,12 грамма героина, 21,03 грамма амфетамина, 14,73 грамма гашиша, 1,09 грамма каннабиса.

Гражданка утверждает, что не знала, что лежит внутри овощей.

Возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.