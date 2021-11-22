Сожительница покойного жителя Балаково присвоила себе деньги усопшего, сообщает пресс-служба МВД.

С заявлением о хищении средств в полицию обратилась дочь покойного. По ее словам со счета ее умершего отца пропали деньги.

В ходе следствия, полиция доставила в отделение 65-летнюю подозреваемую, которая проживала вместе с мужчиной. Бывшая созналась, что беспрепятственно сняла деньги, и не подозревала, что это может повлечь правовые последствия.

Сумма ущерба составила 19619 рублей. Женщину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.