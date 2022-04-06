Женщина рассказала о педофиле на центральной улице Саратова, который приставал к ее дочери.

По словам жительницы города, это случилось 4 апреля примерно в 15:30 на пересечении аллеи Рахова и Зарубина. Девочка шла домой из школы, когда мужчина начал к ней приставать.

— Будьте осторожны! Разговаривайте со своими детьми! Маша очень скромная девочка, шла в школьной форме и рюкзаком как обычно, ничего вызывающего не было. Ни ресницы подкрашенные, ни юбка (была в брюках). Слов просто нет, — пишет Анна Натесова — мать девочки.

В настоящее время информация уточняется. Редакция интернет-издания «Новости Саратова» запросила комментарий в ГУ МВД по Саратову.