Домой Рубрики Новости Саратова Женщина разбилась при падении с девятиэтажки в Саратове РубрикиНовости СаратоваЧП Женщина разбилась при падении с девятиэтажки в Саратове По Новости Саратова - 07.04.2021 253 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Фото: соцсети Сегодня, 7 апреля, в Ленинском районе Саратова произошла трагедия. Женщина погибла при падении из девятиэтажки на проспекте Строителей 5А. Об этом сообщили в региональном минздраве. Медики констатировали ее смерть. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратов закрыли на карантин из-за бешеной лисы Шестеро человек в Саратовской области скончались от коронавируса Панков: Необходимо удержать квалифицированных врачей на станциях скорой помощи ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратов закрыли на карантин из-за бешеной лисы Новости Саратова - 07.04.2021 0 Бешеная лиса, труп которой нашли у детского сада №239 на 3-м проезде Строителей в Ленинском районе Саратова отправила город на карантин. Об этом гласит... Шестеро человек в Саратовской области скончались от коронавируса 07.04.2021 Панков: Необходимо удержать квалифицированных врачей на станциях скорой помощи 07.04.2021 Студенты Президентской академии популяризируют космическую отрасль в регионе 07.04.2021 Избран новый глава Питерского района 07.04.2021