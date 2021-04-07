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Сегодня, 7 апреля, в Ленинском районе Саратова произошла трагедия.

Женщина погибла при падении из девятиэтажки на проспекте Строителей 5А. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Медики констатировали ее смерть.

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