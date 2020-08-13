Вчера вечером в доме на улице Комсомольская в Балакове Саратовской области пожар унес жизнь женщины. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Огонь вспыхнул на восьмом этаже девятиэтажки. Соседи почуяли дым и вызвали пожарных. После тушения возгорания в квартире был найден сильно обгоревший труп женщины.

Следователями СК проведен осмотр места происшествия и тела погибшего. По предварительным данным в квартире проживала одинокая женщина. В качестве основной, рассматривается версия о том, что в результате пожара погибла владелица жилища. Очаг возгорания расположен возле дивана в жилой комнате. Причина пожара устанавливается.

Как рассказал порталу «Новости Саратова» жилец квартиры, которая находится под сгоревшей, Кирилл Косяк, над ним раньше жил сильно пьющий мужчина со своей сожительницей. Полгода назад он умер, а сожительница превратила квартиру в притон. В этот день она привела к себе мужчину и полупарализованную женщину.

В какой-то момент хозяйка квартиры и ее собутыльник отлучились, а гостья осталась в жилище и через какое-то время начался пожар.

По словам 20-летнего парня погибла именно полупарализованная женщина.

Сейчас квартира Кирилла Косяка сейчас его квартира изуродованная из-за пожара сверху. Он обращается к жителям Саратовской области и просит собрать ему деньги на ремонт жилья по номеру — +7-951-887-08-37.