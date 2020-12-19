Сегодня, 19 декабря, в Балаково произошел пожар на улице 50 лет ВЛКСМ, 17. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

В результате ЧП погибла женщина.

На месте работали три единицы техники.

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