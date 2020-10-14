Следователи проводят проверку по факту гибели 81-летней женщины на пожаре в селе Мироновка Питерского района Саратовской области. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным в ночь с 13 на 14 октября местные жители заметили полыхающий частный дом. Прибывшие огнеборцы после ликвидации возгорания обнаружили труп хозяйки жилища со значительными следами термического воздействия у входа в здание.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия. По предварительным данным очаг возгорания находился в зале. Основная версия о причине пожара — неосторожное обращение с огнем.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначено судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины смерти женщины. По ее результатам примут соответствующее процессуальное решение.

В региональном ГУ МЧС отметили, что пламя на площади 56 квадратных метров потушили шесть человек и две единицы техники.

