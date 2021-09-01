Во вторник днем, 31 августа, на девятом километре автодороги Золотая Степь — Степное Советского района произошла авария. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Саратовской области.

31-летняя женщина за рулем Reno Logan столкнулась с отечественной легковушкой ВАЗ 21123, за рулем которой был 22-летний молодой человек. Он пытался обогнать автомобиль женщины, но в итоге обе машины перевернулись и улетели в кювет.

В результате аварии 79-летняя пассажирка «Рено» от полученных травм скончалась на месте. Оба водителя машин, а также 60-летняя пассажирка и 7-летний мальчик из иномарки доставлены с травмами в больницу.