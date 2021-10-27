Следственное управление по Саратовской области сообщает, что в доме по 3-ем Цементом проезде 48-ми летняя женщина убила своего 50-летнего мужа.

По данным следствия, на протяжении длительного времени мужчина оскорблял и унижал свою супругу и злоупотреблял спиртным.

Вечером, 7 августа, женщина ,нестерпев его поведения, убила пьяного супруга ударом ножа в грудь. На шум прибежали соседи, они вызвали полицию.

По данным осмотра психиатром, женщина находилась в состоянии сильного аффекта. Обвиняемая признала свою вину, следствие продолжается.