Суд признал виновной 41-летнюю ранее судимую женщину в убийстве своего сожителя, об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Саратовской области.

По материалам следствия известно, что 14 апреля в селе Логиновка Краснокутского района Саратовской области 41-летняя женщина, ее подруга и 43-летний сожитель вместе выпивали. В ходе застолья они затронули болезненную для 43-летнего мужчины тему – поездку сожительницы на заработки в Москву. Мужчина считал, что истинной целью поездки сожительницы является вовсе не работа, и все попытки женщины переубедить его были бесполезны. В ходе завязавшейся ссоры женщина не вытерпела такой резкой критики и ударила сожителя ножом в грудь, от полученного ранения мужчина сразу скончался.

Женщина уже признала свою вину и раскаялась в содеянном, ее посадили в колонию общего режима сроком на девять лет и шесть месяцев.